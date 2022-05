Sonntagabend-Krimi : Meret Beckers Abschied aus dem „Tatort“

Berlin Meret Becker hört beim Berliner „Tatort“ auf und hat sich mit einem dramatischen Finale verabschiedet. Deutsche Krimifans haben schon öfters Kommissare sterben gesehen. Manchmal ist das Ende kurios.

Am Ende der Folge „Das Mädchen, das allein nach Haus' geht“, die am Sonntagabend ausgestrahlt wurde, wird sie nach einem Showdown auf dem Flughafen von einem russischen Mafioso erschossen. Ihr Kollege Robert Karow (Mark Waschke) trägt sie in seinen Armen übers Flugfeld und und ruft verzweifelt: „Nina, nicht einschlafen!“ Vergebens. In der letzten Szene ist zu sehen, wie die Polizeikollegen vor einem Foto von Rubin mit Trauerflor innehalten. Am Sonntagabend gab es dafür zur besten Sendezeit den TV-Quotensieg - 7,29 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen schalteten ein.