Tag 4 im Gastro-Wettkampf „Mein Lokal - Dein Lokal“ : „Eines der besten Steak-Häuser der Welt“ – Saarbrücker Gastronom macht im TV auf dicke Hose

Saarbrücken Das „El Carnicero“ von Inhaber Torsten Franzmann in Saarbrücken-Gersweiler heizte bei „Mein Lokal - Dein Lokal“ den Konkurrenten mächtig ein. Zu einem Spitzenplatz reichte es aber nicht.

„Es gibt drei gute Steak-Häuser auf der Welt: Zwei sind in Argentinien, und eines ist hier in Saarbrücken!“ Das behauptet Torsten Franzmann, Inhaber vom „El Carnicero“ von seinem Restaurant in Saarbrücken-Gersweiler bei „Mein Lokal - Dein Lokal“. Das hochwertige Fleisch für seine Gerichte kommt überwiegend aus Südamerika. Es landet auf einem amerikanischen Grill, der sich auf 800 Grad aufheizt.

„Das ist geil, mach’ weiter so!“

Letztlich bekam das „El Carnicero“ 34 Punkte. Damit rangiert es auf Platz drei hinter der führenden Luna Saraceni vom „Qu4rtier“ in Saarbrücken (40 Punkte) und David Simon vom „Chef kocht“ in Homburg (36 Punkte). Auf Rang vier liegt Mohamed Abd El Rahman mit dem „Diner“ in Saarbrücken (32 Punkte). Am Freitag muss abschließend noch Jannik Herr, Gastgeber des „Zapata“ in Saarbrücken, ran.