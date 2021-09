Gastro-Wettkampf auf Kabel Eins : „Mein Lokal - Dein Lokal“: Saarbrücker Restaurantbesitzer wittert mieses Spiel seiner Mitstreiter

Saarbrücken Das „Diner“ in Saarbrücken macht diese Woche den Auftakt bei „Mein Lokal - Dein Lokal“ auf Kabel Eins. Doch Besitzer Mohamed Abd El Rahman konnte mit vielen Kritikpunkten seiner Mitstreiter nichts anfangen.

Für die Küche des „Diner“ in Saarbrücken gab es in der Auftaktfolge von „Mein Lokal - Dein Lokal“ auf Kabel Eins am Montag reichlich Lob: Geschmacklich waren Burger, Original Wiener Schnitzel und Co. von Restaurantbesitzer Mohamed Abd El Rahman, genannt Ashraf, in aller Munde. Das Tiramisu war sogar richtig „Bombe“. Insgesamt sackte der Saarbrücker Gastronom gute 32 Punkte ein.