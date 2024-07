Boxset der Gitarrenlegende Mehr als nur The Who: Konzertsammlung von Pete Townshend

Begonnen hatte seine Solokarriere einst aus Unzufriedenheit mit The Who. „Die Wahrheit ist, dass ich tatsächlich psychische und mentale Probleme hatte“, sagt Townshend rückblickend. „Aber ich habe so viel Alkohol getrunken, dass ich nie wirklich gemerkt habe, was los war.“ Manager, Agenten und Freunde hätten ihm schließlich geraten, als Solokünstler kreativ zu werden, weil die Band für ihn damals nicht mehr funktioniert habe. 1982 lösten sich The Who zeitweise auf.