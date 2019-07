Überschwemmungen und Erdrutsche : Mehr als 150 Tote bei Monsun in Südasien

Neu Delhi/Kathmandu/Dhaka Der heftige Monsunregen in Südasien hat schon mehr als 150 Menschen das Leben gekostet. Die meisten Toten wurden bislang aus Nepal gemeldet: In dem Himalaya-Staat fielen mindestens 65 Menschen Überschwemmungen und Erdrutschen zum Opfer, wie die Polizei am Montag mitteilte.

