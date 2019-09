Tolerant : Megan Fox will Sohn selbstbewusst machen

Megan Fox möchte ihren Sohn selbst entscheiden lassen - auch bei der Kleiderwahl. Foto: Britta Pedersen.

Los Angeles US-Schauspielerin Megan Fox (33) ermutigt ihren sechsjährigen Sohn Noah, Kleider in der Schule zu tragen. „Manchmal kleidet er sich selbst und er mag es, ab und an Kleider zu tragen“, sagte Fox am Donnerstag in der US-Show „The Talk“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Er gehe auf eine liberale Schule. „Aber trotzdem - hier in Kalifornien - sagen noch einige Jungs: "Jungen tragen keine Kleider" oder "Jungen tragen kein Pink".“ Sie versuche ihm beizubringen, selbstbewusst zu sein. „Egal, was irgendjemand sagt.“