Dschungelcamp 2024 David Odonkor packt über Medikamenten-Missbrauch im Profi-Fußball aus

In seinem Vorstellungsvideo bei RTL erklärt er: „Ich bin ein sportlicher Typ, ich will mich überwinden, deshalb mache ich beim Dschungel mit.“ Als Luxusartikel, die er mit ins Camp nehmen darf, hat sich der Sportler für zwei Armbänder entschieden. Der ehemalige Rechtsaußen gilt als Teamplayer, auch im Camp will er die anderen Bewohner „mit über die rote Linie ziehen“, ihnen helfen, über ihre Grenzen zu gehen. Trotzdem will er „nicht der Smiley-David sein“ und, so wie damals auf dem Fußballfeld, „Vollgas geben“.