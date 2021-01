Talkmaster : Medien: Larry King mit Covid-19 in Klinik

Medien: Larry King mit Covid-19 in Klinik

Larry King ist nach Medienberichten an Covid-19 erkrankt. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Los Angeles Die Corona-Pandemie macht auch vor Prominenten nicht halt. Nun hat es einem Medienbericht zufolge auch den legendären Talkmaster Larry King getroffen.

Der legendäre amerikanische Talkshow-Moderator Larry King ist einem Medienbericht zufolge an Covid-19 erkrankt und muss stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Der 87-jährige TV-Star sei schon vor gut einer Woche in die Klinik in Los Angeles gebracht worden, berichtete sein langjähriger Arbeitgeber CNN am Samstag unter Berufung auf das Umfeld der Familie. Seine drei Söhne könnten King wegen der Infektionsschutzregeln derzeit nicht besuchen. Über die Schwere seiner Erkrankung war zunächst nichts bekannt.