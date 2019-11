Klimaschutz : Max Herre: Greta Thunberg ist leuchtendes Beispiel

Berlin Mit ihrem Einsatz und ihrem Engagement hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg viele Menschen beeindruckt und motiviert - und eine weltweite Bewegung ausgelöst. Auch Max Herre ist von der 16-Jährigen Schwedin inspiriert.

„Ich glaube, dass es interessant ist und toll ist, dass es immer wieder diese Menschen gibt, die es schaffen, andere Leute so zu inspirieren.“ Thunberg sei mit einer Agenda gestartet, „aber bestimmt nicht der Agenda, ein populäres Mädchen zu werden, das so und so viele Anhänger hat, sondern mit einer Agenda für eine Sache. Und wenn jemand damit durchkommt, und so ein leuchtendes Beispiel wird, dann ist das wichtig und inspirierend für uns alle“, erklärte der frühere Freundeskreis-Frontmann.