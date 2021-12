Essen in der Schwerelosigkeit : Saar-Astronaut mit Silvestergrüßen – Matthias Maurer postet Video von Saarland-Dinner auf der ISS

Essen in der Schwerelosigkeit

Die Gabeln stehen senkrecht, das Essen gibt es nur in kleinen Dosen: Ein Dinner auf der ISS scheint eine komplizierte Angelegenheit zu sein. Jetzt zeigt Saar-Astronaut Matthias Maurer den Ablauf im Zeitraffer.

Raclette wird es für Maurer und seine Kollegen heute Abend wohl nicht zu essen gebnen. Denn so ein Festessen in der Schwerelosigkeit ist mit einigen Herausforderungen verbunden. Das zeigt ein neues Video, das der Saarländer auf Twitter geteilt hat.

Passend zu Silvester & dem nächsten Festschmaus für viele hier ein kleiner Zeitraffer von unserem Saarland-Dinner an Bord der #ISS 🍴😋 Wie verbringt ihr den heutigen Abend? Ich wünsche allen einen guten Rutsch & alles Gute für 2022! Kosmische Grüße, wir sehen uns im neuen Jahr!✨ pic.twitter.com/UJF4VGGJQy

Im Zeitraffer lässt sich das Saarland-Dinner von Maurer mit seinen Kollegen beobachten. Kartoffelsuppe, Rehragout mit Hoorische, Geheirade und Rostige Ritter gab es bei dem Festmahl – allerdings in Dosen.

Wie schläft es sich auf der ISS? : Seit 50 Tagen lebt er im All – Matthias Maurer beantwortet Fragen über seinen Alltag im Video

Und das ist nicht der einzige Unterschied zu einem Abendessen auf dem Boden. Die Gerichte werden nicht auf einem Herd, sondern in einer Klappe, senkrecht gespaltet erwärmt. Das Besteck muss während des Essens immer wieder am Tisch befestigt werden, damit es nicht davonschwebt und angestoßen wird mit Getränken in Tüten. Die benutzten Löffel waren dabei Spezialbesteck von Wissenschaftlern der Universität des Saarlandes.