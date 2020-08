Corona-Pause : Matthias Brandt: Reichlich Zeit für Musik-Experimente

Berlin Er schreibt nicht nur Bücher und dreht Filme - er hat auch ein Faible für experimentelle literarisch-musikalische Collagen. Dafür fand Matthias Brand in der Corona-Pause wieder mehr Zeit.

Schauspieler Matthias Brandt hat die erzwungene Drehpause in der Corona-Krise für Experimente mit Literatur und Musik genutzt. „Mir geht es wie den meisten meiner Kollegen - es ist beruflich keine günstige Zeit. Man kann ihr dennoch positive Seiten abgewinnen“, sagte Brandt der Deutschen Presse-Agentur im Telefoninterview.

Der 60-Jährige („Polizeiruf 110“) verrät: „Mit dem Musiker Jens Thomas erarbeite ich schon seit langem experimentelle literarisch-musikalische Collagen. Jetzt sind wir an einer neuen Geschichte und haben erstmals reichlich Zeit.“ Nach ihren Projekten zur Buchvorlage des Hitchcock-Films „Psycho“ (1960) und zum Komponisten Robert Schumann (1810-1856) wüssten beide diesmal aber noch nicht, was es am Ende werde.