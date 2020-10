„Pan Tau“-Darsteller : Matt Edwards hat keine Angst vor Zauberfehlern

Als zauberndes Kind fühlte sich Matt Edwards wie ein Superheld. Foto: Georg Wendt/dpa

München Nobody is perfect: das sieht auch der Zauberer Matt Edwards so. Geht etwas schief bei einem Trick - Schwamm drüber und weitermachen, lautet seine Botschaft.

Der britische Zauberer und „Pan Tau“-Darsteller Matt Edwards hat bei Vorführungen keine Angst vor Fehlern. „Wenn es schief geht, macht das nichts aus. Hab einfach Spaß und mach weiter mit dem nächsten Trick“, sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur in München.

Edwards selbst kam sich sehr mächtig vor, als er als Kind seine ersten Zaubervorführungen gab. „Ich fühlte mich wie ein Superheld, der Erwachsene austricksen konnte“, erinnerte er sich. „Das hat mich so motiviert, dass ich immer weiter gezaubert habe.“

Sein Tipp für alle Kinder, die gerne zaubern wollen: Selbstvertrauen, Leidenschaft und viel Geduld. Und viel Übung. „Du musst die Bewegungen ausführen können, ohne hinzusehen. Du musst dich fast schon langweilen und wissen, dass du es wirklich gut kannst und dann musst du es einfach nur genießen.“ Ab Sonntag ist Ewards in der Kinderserie „Pan Tau“ um 10.10 Uhr im Ersten zu sehen ist.