Tanzprofi mit Skandalpotential „Let’s Dance“-Profi Massimo Sinató: Für diese Tanzpartnerin ließ er sich scheiden

Auch in der diesjährigen 17. Staffel von „Let’s Dance“ ist Tanzprofi Massimo Sinató wieder mit dabei. Sein Show-Debut gab er bereits 2010, in der dritten Staffel der RTL-Tanzshow. In diesem Jahr tanzt er an der Seite von Lulu, der kleinen Schwester von Sarah Connor. Massimo Sinató und seinen Tanzpartnerinnen ist dabei immer ein besonderes Interesse sicher: Schließlich hat Massimo Sinató sich schon einmal in seine Promi-Tanzpartnerin verliebt und für sie sogar seine Frau verlassen. Alle Details zu dieser Geschichte, lest ihr hier im Porträt.