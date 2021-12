TV-Show : „Masked Singer“-Special: Weihnachtsgans besiegt Geschenk

Köln- Beim Festtagsspezial der ProSieben-Show „The Masked Singer“ duellierten sich eine Weihnachtsgans, ein Geschenk und ein Rentier. Hinter der Gänse-Maske vermutete das Rateteam eine Profi-Sängerin.

„Ich habe so einen Respekt vor allen, die das sechs Wochen lang machen“, sagte Catterfeld, als sie ihre Identität preisgab. Schon der einzelne Abend sei für sie eine Herausforderung gewesen. In der Sonderausgabe der Musik-Ratesendung am zweiten Weihnachtsfeiertag traten lediglich drei Promis gegeneinander an und wurden alle am selben Abend enttarnt.