IBES-Kandidat : Dschungelcamp 2023: Warum Martin Semmelrogge in Australien fehlt

Dschungelcamp 2023: Warum Martin Semmelrogge in Australien fehlt

Der Dschungelcamp-Krimi um Martin Semmelrogge geht weiter. IBES-Fans rätseln: Warum ist der Kandidat noch immer nicht in Australien eingetroffen? Der Grund ist nun bekannt – und RTL äußert sich zur Frage, die sich alle stellen.

Update vom 12. Januar: Es gibt Neuigkeiten in Sachen Martin Semmelrogge – und die lassen seine Dschungelcamp-Teilnahme noch unwahrscheinlicher erscheinen als bisher. Zum Hintergrund: Der vorbestrafte Schauspieler war offenbar aufgrund von Visa-Problemen bisher nicht nach Australien eingereist, RTL hielt sich bis dato bedeckt. Nun hat der Sender einen Tag vor Dschungelcamp-Start eine neue IBES-Kandidatin verkündet: Botschaftsluder Djamila Rowe. Das legt nahe, dass nicht mehr mit Semmelrogge zu rechnen ist. Doch RTL hat zeitgleich mitgeteilt, dass die Causa Semmelrogge erst in Folge 1 vom Dschungelcamp am Freitagabend aufgeklärt wird.