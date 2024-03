Hundetrainer in der Saarlandhalle „Ist das eine Rabenmutter“ – warum Martin Rütter in Saarbrücken eine 13-Jährige bemitleidete

Eine überdimensionale, fast bis zur Hallendecke ragende, aufblasbare Figur eines Hundes schaute auf das Publikum. Von Feuerwerkseffekten begleitet betrat Martin Rütter die Bühne. Ein Blick – und er hat alles verstanden: Helikopter-Tierhalter, durchsetzungsschwache Besitzerinnen und ignorante Herrchen. Diese und viele weitere Probleme bei der artgerechten Hundehaltung wurden am Donnerstagabend vor rund 3200 Besuchern in der Saarbrücker Saarlandhalle während der Show „Der will nur spielen“ mit dem bekannten Hundetrainer besprochen.