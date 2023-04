Filmemacher Martin McDonagh mag nicht politisch korrekt schreiben

Der irische Autor und Regisseur Martin McDonagh will sich in seiner Wortwahl nicht von Maßstäben politischer Korrektheit abhängig machen. In den vergangenen Jahren seien seine Stücke häufiger von Theatern abgewiesen worden, weil diesen seine Sprache nicht gefallen habe, sagte Filmemacher McDonagh („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, „Brügge sehen... und sterben?“) in einem BBC-Interview.