IBES-Kandidat im Porträt : Markus Mörl im Dschungelcamp 2023: Vom heimischen Garten in den australischen Dschungel

„Ich will Spaß“-Sänger Markus Mörl ist Kandidat im Dschungelcamp 2023. Auf welche Personen er so gar keine Lust hat und welchen Fake-Gegenstand er mit in den Dschungel nehmen wollte, erfahren Sie hier.

Erste Erfahrungen im Bereich Reality-TV konnte der Neue Deutsche Welle Star Markus Mörl bereits 2017 im „Sommerhaus der Stars“ (RTL) sammeln. Diesmal bestreitet er die Herausforderung allerdings ohne die Unterstützung von Ehefrau Yvonne. Ob er mit seiner Teilnahme an Staffel 16 von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ an die großen Erfolge der 80er Jahre anknüpfen kann, wird sich zeigen.

Name: Markus Mörl

Geburtstag: 27. August 1959

Sternzeichen: Jungfrau

Geburtstort: Camberg (Hessen)

Partnerin: Yvonne König

Instagram: markus_moerl

Das Leben des ehemaligen „Neue Deutsche Welle“-Stars Markus Mörl

Im hessischen Camberg am 27. August 1959 geboren und aufgewachsen, begann Markus Mörl nach der Schule zunächst ein Jura-Studium in Berlin. Dieses brach er jedoch ab, um sich der Musik zu widmen – mit Erfolg. Anfang der 1980er wurde der heute 63-Jährige zum gefeierten „Neue Deutsche Welle“-Popsänger. Als Sänger und Gitarrist war er auch Teil der Band „Nylon Euter“, bekannte Hits blieben aus. So startete Mörl mit dem Album „Kugelblitze und Raketen“ seine Solokarriere und konnte dabei vor allem mit einem Song große Erfolge erzielen.

Mit „Ich will Spaß“ eroberte der Sänger im Jahr 1982 die deutschen Charts und veröffentlichte damit einen Ohrwurm, der auch heute noch vielen bekannt ist. Neben der Karriere als Sänger feierte er mit der Hauptrolle im Kinofilm „Gib Gas – Ich will Spaß“ sein Debüt als Schauspieler. Im Duett mit Sängerin Nena sorgte er mit „Kleine Taschenlampe brenn“ für einen erneuten Charterfolg. Nach dem Ende der „Neuen Deutschen Welle“ versuchte der Musiker in den 80ern mit der Band T.X.T. an die Erfolge anzuschließen, allerdings vergeblich.

Der zweite Anlauf als Solokünstler im Jahr 1991 sicherte ihm mit dem Song „1000 Kerzen werden brennen“ einen Platz in den Top 100 der deutschen Charts. Seit 2008 ist er als Schlagersänger auf den Bühnen zu sehen. Markus Mörl litt einige Zeit unter einer sogenannten chronischen Trigeminusneuralgie, einer Entzündung eines Gesichtsnervs, die unter anderem für blitzartige Schmerzen im Gesicht verantwortlich ist. Nach einem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten, bei dem Mörl seinen Mund aufgrund der Erkrankung nicht mehr bewegen konnte, unterzog er sich einer erfolgreichen Operation. Im Jahr 2017 gab Mörl nach 19 Jahren das Ehe-Aus mit seiner damaligen Frau bekannt.

In diesen TV-Shows war Markus Mörl bisher zu sehen

2014: „Das perfekte Promi-Dinner“ (VOX)

2017: „Sommerhaus der Stars“ (RTL) mit seiner damals noch neuen Partnerin Yvonne König, sie landeten auf dem vierten Platz

2020: Die Hochzeit mit Partnerin Yvonne König wurde live auf dem Sender RTLZWEI übertragen.

Darum wurde das Haus des Schlagersängers von der Polizei durchsucht

Im vergangenen Jahr wurde das Haus von Mörl und dessen Ehefrau von der Polizei durchsucht. Der Grund: Ein anonymer Hinweis, dass der Sänger im Keller seines Hauses eine Cannabis-Plantage betreibe. Wie der 63-Jährige gegenüber RTL erklärt, stürmten fünf Beamte das Haus und hinterließen ein ziemlich großes Chaos.

„Ich dachte erst, das ist jetzt versteckte Kamera“, schildert Mörl seine Gedanken im Interview mit RTL. Die Durchsuchung hinterließ vor allem bei Ehefrau Yvonne Spuren, die sich noch heute traumatisiert fühle. Da die Durchsuchung glücklicherweise erfolglos blieb, wurde das Verfahren gegen den Dschungelcamp-Kandidaten eingestellt.

Weihnachtsgans mit Kotzfrucht: So bereitet sich Markus Mörl auf das Dschungelcamp vor

Um für die Zeit im australischen Dschungel ausreichend gewappnet zu sein, wurde sogar das Weihnachtsessen zu einer Dschungel-Prüfung. Serviert wurde eine Weihnachtsgans mit Kotzfrucht, erzählt der Sänger bei RTL. Auch im Garten habe er bereits übernachtet. „Es kann nichts schief gehen, glaube ich“, äußert Mörl motiviert. Hinsichtlich der anderen Bewohner des Dschungelcamps 2023 hofft der 63-Jährige im Interview mit RTL lediglich, dass kein „Hausmeister-Typ“ oder „Hilfspolizist, der mir eine Lektion erteilen will, wie man irgendetwas machen muss“ mit ihm am Lagerfeuer sitzt.