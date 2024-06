RTL-Tanzshow Mariia Maksina (26): Von der Altenpflege auf das „Let’s Dance“-Parkett

Kennengelernt haben sich die beiden „Let’s Dance“-Profis vor rund 14 Jahren im Tanzverein. Mariia Maksina war da gerade einmal 12 Jahre alt, Ekaterina Leonova in ihren frühen Zwanzigern. Damals habe sie der Mutter von Masha, so nennt „Let’s Dance“-Liebling Ekaterina Leonova Mariia Maksina nämlich liebevoll, versprochen, auf diese gut aufzupassen. Gesagt, getan: Sechs Jahre lebten die beiden Tänzerinnen in einer gemeinsamen Wohnung in Köln, teilten Freude, Leid und Erfolge, waren einander ein Anker.