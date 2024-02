“Let’s Dance“ 2024 Maria Clara Groppler: „Aktuell würde ich meinen Tanzstil eher als Unfall beschreiben“

Maria Clara Groppler wurde am 3. März 1999 in Berlin geboren und wuchs in dem Vorort Kleinmachnow auf. Ihre schulische Laufbahn schloss die 24-Jährige 2019 mit dem Abitur ab. Bereits während ihrer Schulzeit entdecke sie Stand-up-Comedy für sich und nahm an Wettbewerben teil – mit Erfolg. Im ersten Jahr sicherte sich die gebürtige Berlinerin bei einem Talent-Wettbewerb des Comedyformats „NightWash“ den zweiten Platz. Der breiteren Öffentlichkeit wurde Maria Clara bekannt, als sie 2019 mit einem Witz über Rechtsradikale polarisierte. Die Wahlkölnerin entpuppt sich als einer der erfolgreichsten Newcomer der deutschen Comedy und trat in einigen TV-Shows auf, bevor sie 2019 mit ihrem ersten Solo-Programm namens „Jungfrau“ auf Tour ging.