Reisetrends 2025 „Marco Polo“ preist Dessau, Chemnitz und Wuppertal an

Und nicht nur in der Schweiz, auch in Sachsen, genauer gesagt im Vogtland, gibt es Neues: In Muldenhammer im Ortsteil Morgenröthe-Rautenkranz erblickte einst Sigmund Jähn, der erste Deutsche im All, das Licht unseres Planeten. Zu seinen Ehren wurde Ende der 70er eine Ausstellung eingerichtet, die sich nach 1990 zu einem gesamtdeutschen Raumfahrtmuseum entwickelte. „Wie einzigartig es in Deutschland ist, beweist auch die Tatsache, dass die Schau für fast 9 Mio. Euro eine neue Halle bekommt, die 2025 fertiggestellt sein soll.“