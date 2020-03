Ermittler gehen von Unglücksfall aus : Mutter mit Kindern von Zug getötet

Mannheim In Mannheim sind eine Mutter und ihre zwei Kleinkinder von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Die Frau wollte am Samstagabend mit ihren Kindern an der Bahn-Haltestelle Mannheim-Luzenberg die Gleise überqueren, als sie von dem durchfahrenden Güterzug mitgerissen wurden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

