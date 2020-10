80. Geburtstag : Manfred Mann mag Taylor Swift: „Wunderbare Popmusik“

London Früher war der Erfolgsdruck für Popikone Manfred Mann gewaltig. Heute allerdings sieht er die Dinge gelassen.

„Ich mag Musik, die einen guten Groove hat“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in London. „Damit fällt das meiste an moderner Musik schon mal raus.“ Die erfolgreiche US-Sängerin Taylor Swift findet bei Mann allerdings Gnade: „Ich bin ein Popfan, deshalb gefallen mir einige von Taylor Swifts Alben“, betonte er. „Ich finde, das ist wunderbare Popmusik.“

Für Rockmusik hat Mann, der am Mittwoch (21.10.) 80 Jahre alt wird, überraschenderweise kein besonderes Faible. „Da fehlt mir der Groove“, erklärte er und lachte. „Aber ich spiele sie wirklich gern.“ Als Keyboarder und Arrangeur ist er bis heute mit Manfred Mann's Earth Band aktiv. Die Gruppe hatte ihre größten Erfolge in den 70ern mit eingängigen Rocksongs wie „Blinded By The Light“ oder „Davy's On The Road Again“.