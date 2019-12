US-Schauspielerin : Mandy Moore bricht Vulkan-Besteigung ab

Quito Eigentlich wollte Mandy Moore in Ecuador den Vulkan Cotopaxi besteigen. Doch daraus wird wohl nichts. Die US-Schauspielerin hat Probleme mit dem Magen.

Sie kündigte allerdings an, nach Ecuador zurückzukehren und einen weiteren Anlauf zu wagen. Moore ist eine begeisterte Bergsteigerin. Sie bestieg unter anderem den Kilimandscharo in Afrika und wanderte im Mai bis zum Basiscamp des Mount Everest im Himalaya.

Die Schauspielerin war zuletzt in dem Actiondrama „Midway“ von Regisseur Roland Emmerich zu sehen. Zudem spielt sie seit 2016 in der NBC-Serie „This Is Us“ und ist auch als Pop-Sängerin aktiv. Im März wurde sie mit einem Stern auf dem „Hollywood Walk of Fame“ geehrt.