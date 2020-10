Liste des Manager Magazins : Das sind die reichsten Deutschen

Berlin Mit einem geschätzten Vermögen von 32 Milliarden Euro ist die Unternehmerfamilie Reimann nach Berechnungen des Manager Magazins die reichste in Deutschland.

