„Make Love Fake Love“ Saarländer nimmt an RTL-Datingshow teil

Am 20. Februar startet die zweite Staffel der Dating-Show „Make Love Fake Love“ auf RTL+. Dieses Mal ist auch ein Teilnehmer aus dem Saarland dabei: Der 26-jährige Julian aus Saarbrücken nämlich. Das hat der Sender nun bekanntgegeben. In seinem Steckbrief wird er als „Stimmungskanone“ beschrieben, er spielt Volleyball und liebt Schlager. Erste TV-Erfahrungen konnte er bereits bei den Dating-Formaten „Take Me Out XXL“ (RTL), „First Dates Hotel“ (VOX) und „Rate my Date“ (SAT.1) sammeln.