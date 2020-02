New York ist cool : Madonna bietet Meghan und Harry ihre Wohnung an

Berlin Herzogin Meghan und Prinz Harry wollen zwischen Kanada und Großbritannien pendeln. Madonna würde sich freuen, wenn das Paar nach New York ziehen würde.

Popstar Madonna („Like A Virgin“) hat Herzogin Meghan und Prinz Harry dazu ermuntert, in die USA zu ziehen. „Ich vermiete Euch meine Wohnung in Central Park West“, sagte die 61-Jährige scherzhaft in einem Video auf Instagram am Dienstag. Das Paar solle nach New York ziehen, nicht nach Kanada. „Da ist es langweilig.“