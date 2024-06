Hochzeit Lugners sechste Ehe: Bräutigam und Braut haben ja gesagt

Richard Lugner ist mit 91 Jahren so mit das Beste, was Österreich in der Promi-Szene zu bieten hat, und er kostet es genüsslich aus: 20 Kamera- und Foto-Leute hat der Bauunternehmer in einen Saal im Standesamt in Wien geladen, damit sie seine sechste Eheschließung aus allen Winkeln in Szene setzen. Die Braut kam natürlich auch vor: Simone Reiländer (42), stellvertretende Filialleiterin in einem Baumarkt. Sie wischt beim Ja-Wort ergriffen ein paar Tränen aus dem Gesicht. Lugner und seine neue Frau waren vor, während und nach der Zeremonie fast in Dauerschleife in Interviews zu sehen. Nachrichtenportale berichteten im Live-Ticker und nannten es „Die Hochzeit des Jahres“.