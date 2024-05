Leute Lugner vor sechster Ehe sehr zuversichtlich

Kritik an seiner neuerlichen Hochzeit wollte der vierfache Vater schon im Vorfeld nicht aufkommen lassen. „Jede Beziehung, die ich eingehe, bringt finanzielle Vorteile für die Partnerin. Um das zu verhindern, müsste ich weiter alleine leben, das will ich nicht und so haben wir zusammengefunden“, sagte Lugner. Seinen Partnerinnen gibt der 91-Jährige regelmäßig Tierbezeichnungen als Kosenamen. Simone nennt er „Bienchen“. Lugner ist über Österreichs Grenzen hinaus als Besucher des Wiener Opernballs bekannt geworden. Zu dem Ereignis lässt er gegen Bezahlung prominente Begleitung einfliegen. Dieses Jahr war die Witwe der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley, Priscilla Presley, an seiner Seite.