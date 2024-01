Trauriges Geständnis der Dschungelcamp-Kandidatin Lucy Diakovska unter Tränen über tote Mutter: „Ich habe sie gehasst“

Lucy entschied sich, ihre Mutter zu pflegen. Die Dschungelcamp-Kandidatin, die mittlerweile Geschäftsführerin in einem 4-Sterne-Hotel in ihrem Heimatland Bulgarien ist, holte ihre Mutter zu sich. „Es war richtig schwer und gleichzeitig so schön. Weil wir das erste Mal im Leben Zeit miteinander verbracht haben. Auch unter diesen schweren Umständen“, sagte Lucy.