IBES 2024 Lucy Diakovska im Dschungelcamp: Früher „No Angels“, heute Hotelbesitzerin

Im Dschungelcamp 2024 wird es musikalisch: „No Angels“-Mitglied Lucy Diakovska ist bei der 17. Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ dabei. Die Kämpfernatur bereitet sich auf die Teilnahme akribisch vor und hat gegenüber den anderen Teilnehmer scheinbar einen Vorteil. Was Lucy Diakovska neben den Auftritten mit den „No Angels“ macht, wie ihre Kindheit war und was sie an ihrer Heimat Bulgarien problematisch findet, erfahrt ihr in unserem Porträt.