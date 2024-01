Dschungelcamp 2024 Lucy Diakovska: „No Angels“-Star hat Vermögen verprasst

Lucy Diakovska engagiert sich auch öffentlich für die LGBTQIA*-Community. So war sie auch in der bulgarischen Version von „Promi-Big-Brother“ mit ihrer damalige Lebensgefährtin Kamelia Veselinova zu sehen. Keine Selbstverständlichkeit „In Bulgarien bin ich der einzige homosexuelle Mensch in der Öffentlichkeit. Das ist traurig“, sagte Lucy Diakovska RTL. Gleichgeschlechtliche Ehen oder eingetragene Partnerschaften sind in Bulgarien nicht zugelassen. Bei der ARD-Politiksendung „Hart aber Fair“ nahm sie an einer Diskussion um die Rechte der LGBTQIA*-Community teil.