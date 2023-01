Dschungelcamp-Kandidat : Lucas Cordalis oder Daniela Katzenberger: Wer hat das größere Vermögen?

Wie reich ist Lucas Cordalis? Mehrere Quellen sind sich einig: Das Vermögen des Dschungelcamp-Kandidaten kann sich sehen lassen. Aber kann er auch seine Gattin Daniela Katzenberger ausstechen?

Vermögen von Dschungelcamp-Kandidat Lucas Cordalis

Wie reich ist Daniela Katzenberger wirklich?

Lucas Cordalis: Seine Erfolge in der Musikbranche

Seinen größten Hit als Songwriter landete er 1996 mit „Baby come back“ von der Band „Worlds apart“. Der Song wurde allein in Frankreich mehr als zwei Millionen Mal verkauft und landete in 15 Ländern in den Top Ten.