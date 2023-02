Lotto : Eurojackpot geknackt – Mehr als 107 Millionen Euro bleiben in Deutschland

Eurojackpot geknackt – Mehr als 107 Millionen Euro bleiben in Deutschland

Bremen/Saarbrücken Lottoglück bleibt in Deutschland: Beim Millionenspiel erwischte ein Tipper aus dem Norden die glücklichen Zahlen im Eurojackpot. Ein weiterer Großgewinn geht in den Süden. Zuvor hatte es schon Lotto-Großgewinne im Saarland gegeben.

Noch ist nicht ganz sicher, wer der Glückliche ist. Denn nach Angaben von Westlotto in Münster müsse noch geklärt werden, ob ein Einzeltipper oder eine Lotto-Spielgemeinschaft den Riesengewinn abgestaubt hat.

Jungfernziehung am Mittwochabend auf dem Halberg

Damit erhält der Teilnehmer rund 107,5 Millionen Euro. Die Gewinnzahlen: 20, 21, 30, 4, 43 sowie die beiden Eurozahlen 10 und 11. Sie wurden am Dienstagabend, 31. Januar, gezogen.

Aber nicht nur der Jackpot sei geknackt worden. In der zweiten Gewinnklasse gibt es drei weitere Glückspilze aus Baden Württemberg, Tschechien und Ungarn. Ihr Gewinn: rund 765 000 Euro. Nach Berlin war im November der Eurojackpot-Rekordgewinn von 120 Millionen Euro gegangen.

Am 21. Januar war der letzte Großgewinn ins Saarland gegangen. Beim Zusatzlotto Super 6 bekam ein Tipper aus dem Saarpfalz-Kreis 100 000 Euro. Er hatte anonym an der Lotterie teilgenommen.

Die erste Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot hatte am 23. März 2012 in Helsinki stattgefunden. Inzwischen nehmen 18 Länder mit insgesamt 33 staatlichen Lotteriegesellschaften an dem Gewinnspiel teil.