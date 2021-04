Hauptgewinn in Zusatzlotterie Super 6 : Lotto-Glückspilz aus dem Regionalverband freut sich über 100 000 Euro

Der Gewinner bekommt schon in den nächsten Tagen das Geld überwiesen. Der Lotto-Jackpot wurde nicht geknackt und ist am Samstag pickepacke voll.

Ein Glückspilz aus dem Regionalverband Saarbrücken erhält demnächst die Summe von 100 000 Euro. Er erzielte in der Ziehung am Mittwoch mit der Zusatzlotterie Super 6 den Hauptgewinn in der höchsten Klasse. Saartoto kann in den nächsten Tagen denn Gewinnbetrag einfach überweisen, da der Kunde seine persönlichen Daten für sein Spiel hinterlegt hat.