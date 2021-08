Sängerin : Lorde fällt Verzicht auf soziale Medien „schrecklich schwer“

Los Angeles Twitter, Instagram und Facebook? Lorde hat sich freiwillig von den Platformen zurückgezogen, was ihr alles andere als leicht fiel. Was ist der Grund?

„Es war schrecklich schwer, das Schwerste, was ich je getan habe“, sagte die 24-Jährige am Mittwoch in der „Late Late Show“ von Moderator James Corden. „Ich habe mich so abgekoppelt gefühlt. Aber das ist, wie mein Leben nun ist.“