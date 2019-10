Neues aus der Szene : „Lonely Planet“: Bonn gehört zu den Top-Zielen

London Mit Salzburg und Bonn schaffen es gleich zwei Städte aus dem deutschsprachigen Raum beim weltbekannten Reiseführer „Lonely Planet“ in die Top Ten der besten Reisestädte fürs kommende Jahr.

Im neuen Buch „Lonely Planets Best in Travel 2020“, das am Dienstag erschienen ist, liegt Österreichs „bildhübsche Alpenstadt“ Salzburg auf Platz eins und die deutsche Bundesstadt Bonn auf Platz fünf.