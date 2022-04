Amazon-Serie : „LOL“-Produzenten ehren Mirco Nontschew in Staffelfinale – seine letzten Worte gehen ans Herz

Foto: dpa/Frank Zauritz

Der überraschende Tod des Komikers Mirco Nontschew hat Kollegen wie auch Fans gleichermaßen erschüttert. Die letzte Folge der Amazon-Serie „LOL: Last One Laughing“ ist ihm gewidmet.

Nach seiner Teilnahme an der ersten Staffel stand Comedian Mirco Nontschew im Oktober 2021 für die dritte Staffel der Amazon-Serie „LOL: Last One Laughing“ erneut vor der Kamera. Nur wenige Wochen nach Abschluss der Dreharbeiten starb der Komiker unerwartet im Alter von 52 Jahren.

Seit dem 14. April laufen jeweils donnerstags zwei neue Folgen der Serie auf Amazon Prime. Zum Cast gehören neben Mirco Nontschew außerdem Palina Rojinski, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst, Abdelkarim, Axel Stein, Olaf Schubert, Anke Engelke und Carolin Kebekus. Als Moderator fungiert wie gewohnt Michael Herbig.

Die Produzenten der Show zeigten Nontschews Material posthum in der Sendung. „Ich bin nur froh, dass wir uns entschieden haben, das so zu zeigen. Ich glaube, es wäre ein ganz großer Fehler gewesen, es nicht zu tun oder ihn rauszuschneiden. Das hätte er auch nicht gewollt“, so Herbig.

Die Comedians hatten den größten Respekt vor Mirco Nontschews Können: „Was der da veranstaltet mit seinen Augen und all dem anderen, was er da in seinem Gesicht hat, das ist schon ein eigener chinesischer Staatszirkus. Nur in einem Gesicht“, fasste Christoph-Maria Herbst treffend zusammen.

Nontschews Imitationen und Grimassen haben bereits in der ersten „LOL“-Staffel für ungewollte Lacher gesorgt.

Mirco Nontschew muss Sendung als Erstes verlassen

Bereits in den ersten Minuten der Show gibt der Comedian alles und schlüpft als Erstes in ein Kostüm, um die anderen Teilnehmer zum Lachen zu bringen. Doch dann kann er sich selbst nicht mehr beherrschen und bricht in schallendes Gelächter aus.

Mirco Nontschew ist trotz seiner gefürchteten Darbietungen der erste Kandidat, der die Show verlassen muss, nachdem er über einen Gammelfleisch-Witz von Axel Stein und Christoph-Maria Herbst lachen muss. Als er den Raum verließ, sagte er bedauernd: „Ich hatte noch so gute Sachen...“

LOL-Produzenten ehren Mirco Nontschew in Staffelfinale