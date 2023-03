RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ im Liveticker: Philipp Boy macht mit „Mega-Samba“ den Anfang

So zeigte sich Julia Beautx auf Instagram geschockt angesichts des Verlustes ihres Tanzpartners: „Ich fange jedes Mal an zu weinen“, so die 23-Jährige. Zudem ließ sie wissen, dass sie noch in der Nacht nach der Live-Show in einen Raum gebracht wurden, wo sie dann erfuhren, wer ihr neuer Tanzpartner wird. Inzwischen hat RTL die neuen Konstellationen bestätigt.