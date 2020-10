„Babylon Berlin“-Star : Liv Lisa Fries: Kann mir kein Leben ohne Rad vorstellen

Berlin Die Schauspielerin hat weder ein Auto noch einen Führerschein. Sie bewegt mit dem Rad durch dietraßen Berlins.

Ihre Begeisterung für das Radfahren spiegelt sich mitunter sogar in ihren Rollen wider. So soll laut Fries in einer ihrer Szenen extra ein Auto durch ein Lastenrad ersetzt werden. „Das passt gut zu der Figur im Film“, sagte Fries.