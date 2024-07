Neue Bücher Literatur-Highlights im zweiten Halbjahr

Die autofiktionalen Romane von Joachim Meyerhoff sind mit ihrem lakonischen Witz allesamt Bestseller geworden. In „Man kann auch in die Höhe fallen“ - dem sechsten Band der Reihe, in der der Theaterschauspieler und Autor über sein Leben erzählt - geht es um Meyerhoffs Mutter. Der Verlag Kiepenheuer & Witsch schreibt dazu: „Mit Mitte fünfzig zieht der Erzähler zu seiner Mitte achtzigjährigen Mutter aufs Land, um dort an einem Roman über das Theater mit dem Titel "Scham und Bühne" zu schreiben. Es werden unvergleichliche, ereignisreiche Wochen, in denen er durch die Hilfe seiner Mutter aus einer tiefen Lebenskrise findet.“