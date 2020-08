Corona-Zeit : Lindenberg: „Maske auf und da durch“

Hamburg Die Pandemie hat auch ihn ausgebremst: Udo Lindenberg musste wie viele seiner Musiker- und Künstlerkollegen Shows absagen. Er hofft, dass wir bald wieder „clean“ sind, und kritisiert Corona-Ignoranten.

Der Rockmusiker Udo Lindenberg hat kein Verständnis für Gegner der Corona-Maßnahmen. „Wir brauchen die kollektive Mega-Power, also: Maske auf und mit panischer Konsequenz da durch!“, sagte Lindenberg der Deutschen Presse-Agentur dpa in Hamburg.

Wer den Schutz gegen die Ausbreitung des Coronavirus ignoriere, gefährde nicht nur andere Menschen, „sondern bedroht auch die möglichst schnelle Rückkehr unserer geilen, breit aufgestellten Kulturszene in Deutschland“, sagte der 74 Jahre alte Musiker. Die Live-Branche bewege sich wegen der Pandemie am Abgrund, viele ihrer Unternehmen und Mitarbeiter hätten gewaltige Probleme. „Die großen Shows in den Stadien und Arenen können aber erst wieder steigen, wenn wir clean sind.“

Die coronabedingte Verlangsamung der vergangenen Monate fand Lindenberg einerseits interessant: „Das Hamsterrad wird angehalten und du triffst dich selber, so intensiv wie vielleicht noch nie.“ Andererseits fehlten ihm die Bühnen-Action, Adrenalin und Lampenfieber - „diese panischen Familienfeste“ in den Hallen und Stadien. „Ohne das fühlt sich das Leben oft an wie nach 'ner Narkosespritze. Ich bin ein Speed-Mann und brauche die Live-Shows, sie sind für mich Eldorado und Elixier.“ Lindenberg: „Keine Ahnung, wie lange man so einen Entzug aushält.“