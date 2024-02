Leute Lily Gladstone über DiCaprios Scherze: „Ziemlicher Spinner“

„Killers of the Flower Moon“-Star Lily Gladstone freut sich, dass Filmpartner Leonardo DiCaprio sich mit Ratschlägen an sie zum Umgang mit Ruhm zurückgehalten hat. „Was ich wirklich schätze ist: Da ist nicht diese behütende, patriarchale Art in Richtung "Lass mich dir einen Rat geben, Kind"“, erklärte die 37-Jährige dem US-Magazin „The New Yorker“. „Jedes Mal, wenn Leo es getan hat, war er sich dessen völlig bewusst und hat es scherzhaft gemacht. Er ist ein ziemlicher Spinner und ein Klugscheißer.“