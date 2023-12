Adventsfest der 100 000 Lichter in der ARD Nach Morddrohungen im Netz – Michelle und Eric beschwören ihre Liebe live in Fernsehen

Michelle bestätigt in dem Interview, welche zutiefst verletztenden Kommentare sie und ihren Partner ereilten. Und sie fragt: „Mit welcher Berechtigung dürfen Menschen über unsere Gefühle füreinander urteilen, ohne uns überhaupt zu kennen?“ Dabei falle Eric Philippi auf, dass Menschen Unterschiede machen, die er keinesfalls nachvollziehen könne: „Wenn ein 51-jähriger Mann eine junge Frau liebt, interessiert sich niemand dafür. Im umgekehrten Fall werden wir beschimpft. Fremde pöbeln mich an, Michelle könne meine Mutter sein. Wen geht das etwas an? Es hat doch jeder das Recht, zu lieben oder zu sein, wie er oder sie möchte.“