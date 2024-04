Nach Anfeindungen im Netz Eric Philippis neuer Song ist eine Liebeserklärung an Michelle (mit Video)

Die beiden Schlagerstars haben sich bereits mehrfach zu ihren Hatern geäußert. „Jeder hat das Recht zu urteilen, jeder soll auch seine Meinung sagen, egal, ob es positiv oder negativ ist, aber mit geht’s am Arsch vorbei!“, sagte Michelle im Live-Talk „Kölner Treff“ unter Applaus des Publikums. „Fremde pöbeln mich an, Michelle könnte meine Mutter sein. Wen geht das etwas an?“, sagte Eric Philippi in einem Doppel-Interview der Bild-Zeitung.