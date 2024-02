Dschungelcamp 2024 Mike Heiter und Leyla Lahouar – „Ich weiß nicht, worauf er wartet“

Update 1. Februar: An Tag 14 im Dschungelcamp genießen Leyla und Mike die Zweisamkeit am Lagerfeuer bei der Nachtwache. Leyla fragt Mike, wie er so in Beziehungen sei. Direkt den beiden gegenüber, liegt eine schlafende Kim. Belauscht sie die beiden? Mike kann gar nicht glauben, dass Leyla schon seit fünf Jahren Single ist. Es liege daran, dass sie Angst davor habe, sich einem Mann zu öffnen. "Du hast Angst, verletzt zu werden, aber du musst das Risiko eingehen", so Mike. Leyla kichernd: "Vielleicht kommt ja irgendwann jemand, wo ich denke, es lohnt sich!" Mike: "Wird bestimmt kommen! Schauen wa ma…" Leyla fragt ihn, ob sie wohl nach der Show in Kontakt bleiben werden. Das wird man sehen, meint Mike. Leyla bindet Mike ein Freundschaftsarmband aus Gras um das Handgelenk. Leyla im Dschungeltelefon: "Er ist cute. Ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn er mich nicht sehr mögen würde.“ Ob hier im Dschungelcamp noch etwas passiert? Oder danach? Man darf gespannt sein.