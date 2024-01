IBES 2024 Kandidatin Leyla Lahouar: Deshalb krachte es bereits vor dem Einzug ins Dschungelcamp

Könnte Leyla mit Dschungelcamp-Mitkandidat Mike Heiter anbandeln? So lautet zumindest der Plan von Dschungelcamp-Kandidatin Kim Virginia, den sie kürzlich in einem Instagram-Livestream verriet. Nachdem mehrere Fans nach einem Liebes-Comeback zwischen Kim Virginia und Mike Heiter gefragt hatten, die sich in der letzten Staffel „Are you the one? Reality-Stars in love“ (RTL+) nähergekommen waren, antwortete Kim Virginia: „Ich verkupple den mit Leyla“. Sie ist sich zwar sicher, dass die beiden „im echten Leben auf keinen Fall zusammenpassen“. Dass sich Mike Heiter für Sendezeit darauf einlassen würde, halte sie dennoch für wahrscheinlich.