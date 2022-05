ESC-Kandidat Malik Harris : Letzter Platz bei ESC 2022 erwartet – Buchmacher werten Deutschland ab

Es ist eine schlechte Nachricht für den deutschen ESC-Teilnehmer Malik Harris. Die Buchmacher haben den Musiker vor dem Finale des Eurovision Song Contest 2022 neu bewertet. Und das hat einen einfachen Grund.

Deutschland wird beim Eurovision Song Contest nach Erwartung von Wettanbietern auch in diesem Jahr eine krachende Niederlage erleben. Malik Harris rutschte am Freitagnachmittag bei den Buchmachern noch einmal ab – auf den letzten Platz. Sein Lied „Rockstars“ bildete in einem Gesamtranking einiger Buchmacher das Schlusslicht von 25 Teilnehmern. Die Prognosen der Wettanbieter haben sich unter ESC-Experten als relativ sichere Währung etabliert.