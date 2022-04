Amazon-Start am 14. April : Bei „LOL“-Premiere: So gedenken Comedians ihrem verstorbenen Kollegen Mirco Nontschew

Der Comedian Mirco Nontschew feierte mit „LOL: Last one Laughing“ zuletzt ein Comeback auf Amazon. Wenige Wochen nach dem Abdrehen der dritten Staffel verstarb der Komiker. Nun wurde ihm bei der Premiere der ersten beiden Folgen in Berlin gedacht.

Am 14. April startet das Erfolgsformat „LOL: Last One Laughing“ auf Amazon in die dritte Staffel - immer donnerstags werden zwei neue Episoden veröffentlicht. Darin wird auch der am 3. Dezember verstorbene Mirco Nontschew (†52) zu sehen sein.

Bei der exklusiven Premiere der ersten beiden Folgen in Berlin am Sonntag erwiesen ihm seine ehemaligen Kollegen eine letzte Ehre. „Es zerreißt einen innerlich", sagte Christoph Maria Herbst auf dem roten Teppich. Neben dem „Stromberg“-Star und Mirco Nontschew sind auch Anke Engelke, Carolin Kebekus, Michelle Hunziker, Palina Rojinski, Hazel Brugger, Abdelkarim, Olaf Schubert und Axel Stein in der dritten Staffel zu sehen.

Vor der Vorführung richtete „LOL“-Produzent Otto Steiner laut Bild-Zeitung rührende Worte an das Publikum: „Einer fehlt uns heute Abend. Der tragische Tod von Mirco Nontschew hat uns alle sehr tief getroffen“. Die dritte Staffel sei dem verstorbenen Comedian gewidmet.

Bei der anschließenden Präsentation sagte „LOL“-Moderator Bully Herbig dann ergriffen auf der Bühne: „Wir haben Mirco jetzt alle noch mal erlebt. Ich glaube, er hat Standing Ovations verdient.“ Daraufhin erhob sich der gesamte Kinosaal und klatsche minutenlang Beifall. Herbig war sichtlich gerührt: „Das war ein schöner Abschluss mit den Standing Ovations. Ich habe richtig Emotionen. Vielen Dank dafür! Das hat Mirco verdient.“

Mirco Nontschew wurde Anfang Dezember 2021 tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Bekannt wurde der Komiker vor allem durch die Kultsendung „RTL Samstag Nacht“ und konnte auch schon in der ersten Staffel von „LOL: Last One Laughing“ überzeugen.

