„Let's Dance“ 2023 Tom Beck in Sorge um Ehefrau Chryssanthi: „Sie ist ein absolutes Wrack“

In der siebten „Let’s Dance“-Liveshow erkämpfte sich das Tanzpaar mit ihrem Paso doble 23 Punkte. Dennoch wurde es am Ende knapp, da auch die anderen Kandidaten starke Leistungen ablieferten. Doch die Schauspielerin glänzte in den abschließenden Jury-Tänzen und beförderte sich so aus der „Abstiegszone“ der „Let’s Dance“-Tabelle.